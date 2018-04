Bestuurslid moskee Gouda verdedigt uitnodigen imam Tarik Ibn Ali

De Goudse moslimgemeenschap deed niks verkeerd toen ze de omstreden imam Tarik Chadlioui naar Gouda haalde.

Dat zei Fouad Khouakhi, bestuurslid van de Goudse moskee Assalam, donderdagavond tijdens het stadsdebat ”Religieuze orthodoxie: verbieden, tolereren of accepteren?” in de Goudse Schouwburg.

Meerdere keren nodigden moslims in Gouda de omstreden imam Tarik Chadlioui –ook wel Tarik Ibn Ali genoemd– uit om te spreken tijdens een benefietactie voor een nieuwe moskee. Ze negeerden daarmee de uitdrukkelijke wens van onder meer het college van B en W om deze man níét te laten komen. „Waarom deden jullie dat?” vroeg Gouwenaar Cor Verkade aan Khouakhi.

Die vraag was zichtbaar tegen het zere been. „Wij wonen in Nederland en hier geldt vrijheid van meningsuiting”, begon Khouakhi. „Dat is voor velen een groot goed, maar o wee als moslims er gebruik van maken.” Het bestuurslid verwees naar de Haagse imam Fawaz Jneid. „Politici erkennen dat wat Fawaz zegt binnen de juridische kaders valt. Daarom willen ze de kaders aanpassen.”

Geen arrestatiebevel

Volgens Khouakhi moet de discussie niet gaan over de vraag of imams voor niet-moslims onwelgevallige dingen zeggen, maar of ze de wet overtreden. De imam heeft volgens hem in Gouda niks verkeerds gezegd. Ook gemeente en politie zouden dat hebben geconstateerd. „Toen wij Tarik Ibn Ali uitnodigden, mocht hij gaan en staan waar hij wilde. Er was geen arrestatiebevel tegen hem van kracht. Wij mochten hem gewoon uitnodigen en ik hoef me daarvoor niet te verantwoorden. Vrijheid van meningsuiting geldt ook voor ons. Wij eisen onze plek in het publieke domein op en willen als gelijkwaardige burgers worden behandeld.”

Goede fondsenwerver

Dat Khouakhi het ook achteraf geen verkeerd besluit vindt om Tarik Chadlioui uit te nodigen, is opmerkelijk. De imam zit sinds de zomer van vorig jaar vast op verdenking van het ronselen van mensen voor de jihad.

Eveneens opmerkelijk is dat het moskeebestuurslid na afloop van het debat zei de imam slechts te hebben uitgenodigd omdat hij zo’n goede fondsenwerver is. „Wij hadden in korte tijd veel geld nodig. Tarik Ibn Ali spreekt Berbers, de taal van onze gemeenschap. Hij verstaat als geen ander de kunst om mensen geld te laten geven.” Volgens Khouakhi deed hij dat door bijvoorbeeld te zeggen dat je met geld geven voor de moskee door Allah beloond zult worden in het paradijs.

Het uitnodigen van de „haatimam” was een van de weinige Goudse thema’s die donderdag ter sprake kwamen. Dat kwam ongetwijfeld mede door de forumsamenstelling. Naast de Gouwenaren Khouakhi en de christelijke gereformeerde predikant dr. Bert Loonstra zaten in het panel Telegraafjournalist Wierd Duk en imam Yassin Elforkani.

Orthodoxie betekent dat er één waarheid is, zei dr. Loonstra. „En ook dat ik kennis mag hebben aan die waarheid. Dat brengt met zich mee dat die waarheid boven alles gaat, dat je God meer gehoorzaam bent dan mensen, ook als het overheidszaken betreft. Dat is voor orthodoxe christenen en moslims hetzelfde.”

Ondanks de poging van dr. Loonstra om het bij het thema te houden, ging het vooral over hoe onwenselijk het is als in de samenleving groepen gescheiden leven, het dragen van een hoofddoek bij de politie en het gemengde huwelijk. Duk noemde Nederland „krankzinnig gesegregeerd”, maar ziet dit niet als probleem. „Dat is het pas als groepen de rechtsstaat terzijde schuiven.”

Elforkani erkende dat er binnen de islamitische gemeenschap „een kleine groep” problematisch gedrag vertoont. Dat moet worden benoemd, aldus de imam. „Maar heb ook oog voor de overgrote meerderheid die zich positief ontwikkelt.”