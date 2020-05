Bestuurscrisis in West Betuwe compleet

De bestuurscrisis in West Betuwe is maandagavond geëscaleerd. De meerderheid van de raad steunde met 17-13 een motie van wantrouwen tegen alle wethouders.

Tijdens de raadsvergadering probeerden Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie aan de andere fracties uit te leggen waarom ze vorige week besloten de samenwerking met coalitiepartner Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB) op te zeggen. „Hier zit een teleurgesteld mens. We hebben er alles aan gedaan om deze coalitie voort te laten bestaan, maar het ging niet meer. We hadden er geen vertrouwen in dat het nog goed zou komen”, zei SGP-voorman Lourens van Bruchem, die weigerde concrete voorvallen te noemen. „Ik wil mensen niet beschadigen.”

Henk de Man (Dorpsbelangen) en Fred Temminck (CU) bevestigden zijn verhaal. „We zoeken geen schuldigen en noemen geen details, maar de chemie ontbrak”, zei Temminck. „Er was zo veel irritatie, onbegrip, teleurstelling, de communicatie was zo gebrekkig. Het vertrouwen ontbrak dat het beter zou worden.”

LLB-fractieleidster Petra van Kuilenburg herkende zich niet in de kritiek van haar voormalige coalitiepartners. „Ik heb in mijn politieke loopbaan heel wat spelletjes meegemaakt, maar ik ben stomverbaasd dat we uit de coalitie worden gezet.” Van Kuilenburg constateerde dat er geen grote meningsverschillen bestonden met de coalitiegenoten en dat LLB-wethouder Jacoline Hartman prima voldeed. „Natuurlijk lopen we voor de troepen uit. We komen op voor de inwoners, signaleren problemen, stellen kritische vragen en laten ons de mond niet snoeren. Maar waren de verhoudingen echt zo slecht? Geef daar dan voorbeelden van.”

Daar waren de oppositiepartijen het mee eens. Bovendien was er kritiek op Dorpsbelangen, SGP en CU om in deze crisistijd LLB de wacht aan te zeggen. „Inwoners en bedrijven kijken naar de coalitie, maar die geeft nu geen leiding”, zei D66-leider Karsemeijer. VVD-voorman Broedelet: „Het is beschamend dat we in deze tijd met een bestuurscrisis worden geconfronteerd.”

De keuze van Dorpsbelangen, SGP en CU om LLB niet aan de schandpaal te nagelen, wekte verbazing. „Word eens concreter”, drong PvdA-leider IJff aan. „U heeft het zelf gemerkt, we werkten niet samen”, probeerde CU-voorman Temminck.

Maar de oppositie was niet overtuigd. De stemming kantelde toen Dorpsbelangen, SGP en CU een motie van wantrouwen indienden tegen LLB-wethouder Hartman. „Dat zegt niets over het functioneren van de wethouder, maar wel over het vertrouwen dat we in haar partij hebben. Als we dat opzeggen, valt ook de politieke legitimiteit van de wethouder weg”, legde CU-voorman Temminck uit. SGP’er Van Bruchem: „Zo’n motie is het laatste wat we willen, maar we moeten verder. We hebben de steun van een andere partij nodig en dus ook ruimte in het college.”

Daarop stelden D66 en GroenLinks dat de legitimiteit van het hele college ter discussie stond. „Het is te gek voor woorden dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen een wethouder die goed functioneert. Laten we dan het hele college ontbinden om zo met een schone lei verder te gaan”, zeiden Karsemeijer (D66) en Zierleyn (GroenLinks). De motie van wantrouwen tegen alle wethouders werd met steun van LLB aangenomen. Dorpsbelangen, SGP en CU stemden tegen. „Diep triest, een heel slechte zaak voor West Betuwe”, zei de teleurgestelde Temminck (CU). „Een treurige situatie, maar we blijven ons inzetten voor een stabiele coalitie”, beloofde SGP’er Van Bruchem. Daar sloten alle fractieleiders zich bij aan. „Dat is dan ook de enige eensgezindheid die vanavond tot stand is gekomen”, stelde burgemeester Stoop. Hij liet weten dat de vijf wethouders zich beraden op hun positie.