Bestuurders Vallei willen oplossing voor voermaatregel

Burgemeesters en wethouders van acht gemeenten in de Gelderse en Utrechtse Vallei willen dat Landbouwminister Carola Schouten met de boeren gaat overleggen over haar omstreden voermaatregel. Volgens de bestuurders moet er maatwerk komen om de stikstofuitstoot van vee te beperken. Zulke oplossingen kunnen rekenen op een breder draagvlak en ze voorkomen dat boerenacties steeds verder verharden.

Dat schrijven de bestuurders van Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Wageningen, Ede, Renswoude, Scherpenzeel en Veenendaal maandag in een brief aan de minister. Schouten wil het eiwit in veevoer vanaf 1 september in elk geval tijdelijk drastisch verminderen om zo de uitstoot te beperken. Volgens de boeren gaat dat ten koste van de gezondheid van hun vee. Boerenorganisaties komen deze week weer in actie tegen het beleid. In elk geval woensdag gaan zij met hun tractoren de weg op.

De Gelderse en Utrechtse Vallei heet ook wel Foodvalley, omdat het een uitgesproken agrarisch gebied is. „Wij werken allemaal samen aan het radicaal terugdringen van de emissie”, aldus de briefschrijvers. Zij maken zich zorgen over de aangekondigde acties. „De boeren hebben grote zorgen. Als een deel van de boeren overgaat tot harde acties, belemmert dat het overleg met alle boeren. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat boeren met u in gesprek blijven en zich niet van overleg afwenden.”

De burgemeester en wethouders bieden aan te bemiddelen in het conflict tussen de boeren en de minister.