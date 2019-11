Bestuurder weet niets meer van fataal ongeval

Egbert B., die afgelopen zomer in de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, herinnert zich niets meer van het ongeluk. „Wat ik weet is dat ik de Ringweg-Noord op reed, vlak voor de tunnel. Ik ging richting Oost. Daarna ben ik alles kwijt.”

Dat zei de 25-jarige Monnickendammer woensdagmiddag bij de start van zijn strafzaak. B. snoof op 24 augustus in de auto ongeveer een kwart gram van het verdovingsmiddel ketamine, stuurde niet veel later vanaf de verkeerde kant het deel van de Eerste Oosterparkstraat in, waar eenrichtingsverkeer geldt, en reed van achteren een 35-jarige Française op een bakfiets aan. De vrouw overleed in het ziekenhuis.

B. - geheel in het zwart - nam vaker ketamine als hij down was, vertelde hij. Ook de dag van het ongeval voelde hij zich somber en „kon ik het niet laten om het te nemen”, zei hij. „Toen ik ging rijden, had ik niet het idee dat ik zo onder invloed was. Ik heb de dosering zwaar onderschat.”

Bij de zaak zijn veel nabestaanden aanwezig. De strafeis volgt later op de middag.