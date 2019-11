Bij een ongeluk op de A28 bij Assen is een automobilist om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde dinsdagmorgen rond 08.00 uur.

Ter hoogte van Assen-Noord sloeg volgens de ANWB een personenauto met een aanhanger over de kop en belandde in een greppel langs de weg. Ondanks de inzet van een traumahelikopter is de bestuurder om het leven gekomen.