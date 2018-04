De bestuurder van een tractor is omgekomen door een ongeval in een weiland in Nijemirdum (Friesland). Hij raakte door onbekende oorzaak bedolven onder de vracht uit de laadbak, meldt de politie. Die heeft het onderzoek overgedragen aan de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie). Onbekend is waaruit de lading bestond.