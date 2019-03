Op de Zuiderdijk in Oosterleek is een bestuurder om het leven gekomen toen hij met zijn auto in het water was beland.

De auto werd gevonden door bekenden van de man. Zij waren op de route van de man in Noord-Holland op zoek gegaan toen hij werd vermist, meldt de politie. De hulpdiensten werden ingeschakeld, maar kwamen te laat. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt.