Bestuurder springt uit auto bij achtervolging

Een bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag bij een achtervolging door de politie uit de auto gesprongen en gevlucht. Hij liet zijn voertuig achter op de snelweg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld omdat er mogelijk explosief materiaal in de auto zou liggen.

Er is materiaal in beslag genomen. Dat wordt zondag nader onderzocht. De bestuurder kon ondanks een zoektocht niet worden aangehouden.

De A28 was tussen afslag Ommen en afslag Nieuwleusen uren dicht vanwege het onderzoek.