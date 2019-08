Een 39-jarige fietser is om het leven gekomen door een aanrijding met een auto dinsdagavond op de Claes de Vrieselaan in Rotterdam. De 38-jarige automobilist reed door na het ongeval. De politie pakte hem woensdagochtend vroeg op.

Na de aanrijding dinsdagavond werd de Rotterdamse fietser naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Agenten zochten de hele nacht naar de auto en vonden die rond half vier voor een woning in Overschie. Daar is de verdachte aangehouden.