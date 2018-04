Bestuurder probeert voetgangers aan te rijden

De politie is op zoek naar de automobilist die maandagmiddag in Helmond heeft geprobeerd twee voetgangers aan te rijden. De bestuurder deed verschillende pogingen en reed zelfs over het trottoir om ze te raken.

De twee moesten diverse keren wegspringen en rennen om te voorkomen dat ze werden aangereden door de groene KIA Sephia. Het incident gebeurde op het Zuidende in de Brabantse stad ter hoogte van een tankstation. De aanleiding voor de poging tot aanrijding was een al langer lopende ruzie tussen betrokkenen, aldus de politie.

Op het tijdstip van het voorval was er kermis in het centrum van Helmond. Daarom hoopt de politie dat er voorbijgangers waren die nuttige informatie hebben.