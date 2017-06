Een 71-jarige man uit Hellevoetsluis is vrijdag om het leven gekomen nadat hij in Rotterdam met zijn auto tegen een paal was gebotst. Volgens de politie was er bij het ongeluk op de Jasonweg verder niemand betrokken. De man is vermoedelijk achter het stuur onwel geworden.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.