Bestuurder onder invloed rijdt vrouwen aan

Twee vrouwen zijn zaterdag in Geertruidenberg aangereden door een automobilist en daardoor gewond geraakt. De politie heeft de 26-jarige bestuurder van het voertuig aangehouden. Hij had 2,5 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan.

Een 40-jarige vrouw uit Geertruidenberg en een 51-jarige vrouw uit Oosterhout liepen rond 19.15 uur op de Venestraat in Geertruidenberg en werden daar door onbekende oorzaak aangereden door de automobilist. De 51-jarige vrouw raakte bekneld. Nadat de hulpdiensten de vrouw uit haar benarde positie hadden bevrijd, werd zij onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De andere vrouw is ook naar het ziekenhuis vervoerd.