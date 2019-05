Bestuurder na ongeval Maasboulevard weer vrij

De 18-jarige bestuurder die woensdag door de politie werd meegenomen voor verhoor na een fataal ongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam, is weer vrijgelaten.

Hij reed samen met een leeftijdsgenoot over de Maasboulevard toen de bijrijder uit de auto ging hangen en met zijn hoofd tegen een paal sloeg. Die kwam daarbij om het leven.

De bestuurder blijft volgens de politie nog wel verdachte. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of de jongen wordt vervolgd. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er alcohol in het spel is.