In het Gelderse Halle, een dorpje in de Achterhoek, is een bestuurder van een motorfiets om het leven gekomen. De motorrijder werd geschept door een auto.

Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog aan de gang. De politie zegt wel dat het niet om een frontale botsing ging.

De bestuurder van de auto is ongedeerd gebleven en wordt verhoord.