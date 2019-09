Bestuurder monstertruck moet cel in

De bestuurder van de zogeheten monstertruck die op 28 september 2014 tijdens een evenement in Haaksbergen op het publiek inreed, moet definitief zijn celstraf uitzitten. Mario D. werd in mei vorig jaar door het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden. Zijn advocaat kondigde daarna aan dat D. bij de Hoge Raad in cassatie wilde gaan. Maar hij heeft de cassatie ingetrokken. Een woordvoerster van de Hoge Raad heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTV Oost. De uitspraak van het gerechtshof is nu definitief.

D. reed bij een ongeluk tijdens de stuntshow drie mensen dood. Ook raakten er 23 mensen gewond. De dodelijke slachtoffers waren een vijfjarig kind, een 73-jarige vrouw en een vijftigjarige man.

De rechtbank had D. ook al vijftien maanden cel opgelegd. De man tekende beroep aan tegen het vonnis. Hij meende dat het dramatische ongeval niet zijn schuld was, maar het gevolg was van een technisch mankement aan de monstertruck.