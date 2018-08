Bestuurder machine stierf natuurlijke dood

Een zestigjarige bestuurder van een graafmachine die eerder op de dag overleed, nadat hij ernstig gewond werd gevonden in zijn graafmachine op de openbare weg in Mill, blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven.

Er is geen sprake van een ongeluk of een strafbaar feit. Waardoor hij ernstig gewond is geraakt, zegt de politie niet in de tweet over de zaak.

Een voorbijganger trof de gewonde chauffeur uit Nistelrode in zijn graafmachine op de parallelweg van de N264. De zwaargewonde chauffeur werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later op de dag.