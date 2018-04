Een 52-jarige man uit Renswoude is maandag om het leven gekomen in Naarden. De man bestuurde een maaimachine die op de Kapitein Meijerweg in het water terechtkwam.

Het slachtoffer werd uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.