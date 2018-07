Op de A9 bij knooppunt Diemen is een automobilist tegen een pijlwagen gereden die Rijkswaterstaat had neergezet vanwege wegafzettingen. Het ongeval gebeurde rond middernacht. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het onderzoek was de weg richting Amstelveen tijdelijk afgesloten. Rond 04.00 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven.