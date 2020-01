Bestuurder gestolen auto steelt ander voertuig na botsing

Bij een ongeluk tussen meerdere auto’s in het Limburgse Bergen ging een van de bestuurders ervandoor met een auto van een passant die was gestopt. De auto waarin de man reed ten tijde van het ongeluk, bleek ook gestolen. Van de bestuurder ontbreekt elk spoor.

Bij het ongeluk waren drie auto’s betrokken. Een vierde automobilist parkeerde zijn auto om te kijken wat er aan de hand was. Op dat moment stapte de bestuurder van de gestolen auto in de geparkeerde auto en vluchtte daarmee richting Well. Daar werd de auto later aangetroffen.

Bij het ongeluk vielen geen slachtoffers.