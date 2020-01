Bestuurder gestolen auto sleept agent tientallen meters mee

Een agent in het Friese Tjalleberd is tientallen meters meegesleurd, toen de bestuurder van een gestolen voertuig er vrijdagavond vandoor ging. De agent heeft geen ernstige verwondingen opgelopen. De bestuurder is na een achtervolging opgepakt, meldt de politie.

De politie had de auto aan de kant gezet omdat die gesignaleerd stond als gestolen. Toen de agent het portier van de auto wilde opendoen, reed de bestuurder weg en werd de agent meegesleurd. De politie zette de achtervolging in, waarbij de verdachte met de auto uit de bocht vloog en een weiland in vluchtte. Met de inzet van meerdere politieteams is de verdachte vervolgens aangehouden.