Bestuurder fatale aanrijding Doesburg in beeld

De politie denkt te weten wie vrijdag een fataal auto-ongeluk heeft veroorzaakt op de N317 in Doesburg. De auto die mogelijk bij de aanrijding betrokken was, is gevonden en in beslag genomen. Een 80-jarige vrouw uit Velp kwam bij het ongeluk om het leven.

Het ongeval gebeurde bij de afrit Doesburg. De vrouw zat met drie anderen (een vrouw van 51 en twee mannen van 49 en 81 uit Velp) in een auto. Die werd door een donkere stationwagen van achteren aangereden, volgens de politie mogelijk met opzet. De auto van de Velpers raakte van de weg en sloeg over de kop. Alle vier de inzittenden raakten gewond.

De 80-jarige vrouw was er direct al slecht aan toe. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later. De 81-jarige man zou er ook slecht aan toe zijn. De andere auto was na het ongeluk doorgereden.