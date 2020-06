Bestuurder die terras op reed had lachgas gebruikt

De 19-jarige bestuurder uit Ottersum die afgelopen woensdagavond met zijn auto een terras opreed aan de Zandstraat in Gennep en daar zes mensen verwondde, had lachgas gebruikt. Ook twee andere inzittenden van de auto hadden lachgas gebruikt, maakte de politie vrijdag bekend. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de drie ook onder invloed van alcohol of drugs waren.

Volgens de politie was van opzet geen sprake. Om die reden is de bestuurder vrijdag door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte.

Een van de gewonden, een vrouw, ligt nog in het ziekenhuis met beenletsel. De politie onderzoekt of de auto technische mankementen vertoonde. De auto kwam woensdag op de verkeerde weghelft terecht, waarbij het voertuig stoelen en tafels op het terras raakte en zes mensen verwondde.

Meerdere mensen hebben de politie laten weten gezien te hebben dat de drie inzittenden voor het incident lachgas hadden gebruikt. Vlak daarna is de bestuurder gaan rijden. Nadat de auto het terras was opgereden, hadden omstanders de twee inzittenden vastgehouden tot de politie kwam. De chauffeur was ervandoor gegaan, maar kon niet veel later in Cuijk worden aangehouden.