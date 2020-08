Bestuurder cabrio rijdt verkeersregelaar aan en rijdt door

In het Gelderse Wezep is een verkeersregelaar aangereden op de Zuiderzeestraatweg. De bestuurder is daarna doorgereden. De verkeersregelaar liep lichte verwondingen op en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Op de plek waar het incident gebeurde is een wegafsluiting. Alleen mensen met een ontheffing mogen erdoor. Deze bestuurder had geen ontheffing maar wilde er toch door, zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens getuigen was de auto in kwestie een roodbruine cabriolet met twee mensen erin, vermoedelijk een man en een vrouw, die tussen de 55 en 70 jaar worden geschat.