Een 50-jarige inwoner van de gemeente Waadhoeke in Friesland is zaterdag om het leven gekomen door een ongeluk met zijn brommer. De man is door onbekende oorzaak van het voertuig gevallen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

Het ongeluk gebeurde kort na middernacht op de N384 in Tzummarum. Daarbij raakte de man gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en is aan zijn verwondingen bezweken.