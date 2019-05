De bestuurder van een auto is zondagavond overleden nadat hij in Drenthe met zijn auto tegen een boom was gereden. Zijn auto vatte vlam, aldus de politie.

Het ongeval gebeurde tussen de plaatsen Matsloot en Sandebuur, in de gemeente Noordenveld.

Wat er precies is gebeurd en waardoor de bestuurder tegen de boom reed, is nog niet bekend. Hij zat alleen in de wagen.