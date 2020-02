Bestuurder afvalverbrander Amsterdam weg na conflict met gemeente

De vorige week bij de Amsterdamse afvalverbrander AEB opgestapte interim-bestuurder Koos de Vink had een conflict met de gemeente over zijn rol bij het bedrijf. De Vink mocht van het Amsterdamse stadsbestuur niet zelf een bod doen op het bedrijf, dat te koop staat. Dat meldt NRC op basis van een vertrouwelijke brief van De Vink aan verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt. De krant beschikt over de brief.

De gemeente Amsterdam laat in een reactie weten dat de positie van zowel statutair directeur als koper „niet samengaan in een breed en transparant verkoopproces”. Dat zou tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

Vorig najaar kreeg het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) nog 45 miljoen extra van het Amsterdamse gemeentebestuur. Door de financiële en technische problemen lagen lange tijd vier van de zes verbrandingsovens stil. Daardoor hoopte ook elders in het land het afval zich op. Vorige maand zijn nog eens vijftig medewerkers naar huis gestuurd. Korte tijd later hakte de gemeente, als enige aandeelhouder, de knoop door en deed het bedrijf in de verkoop. De Vink werd vorig jaar zomer aangetrokken om orde op zaken te stellen in het bedrijf.