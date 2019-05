Bestuur VBOK peilt draagvlak voor opheffen vereniging

Het bestuur van de VBOK gaat de achterban in een ledenvergadering op 21 mei voorstellen de vereniging per 1 januari 2020 op te heffen.

Van de twee nu nog naast elkaar bestaande organisaties Siriz en VBOK zou Siriz dan doorgaan met het bieden van preventie, ondersteuning en zorg. Tenzij de VBOK-leden uitdrukkelijk aangeven dit niet te willen, veranderen zij van verenigingslid in donateur van Siriz. De VBOK houdt in dat scenario op te bestaan. „We zien dat we krachtiger ons werk kunnen doen als we onder één naam verdergaan”, aldus het bestuur in een toelichting.

Of er voldoende draagvlak is voor het voorstel en hoe het laten opgaan van de VBOK in Siriz juridisch vorm gaat krijgen, blijkt pas op 26 september. Op die datum heeft het bestuur een tweede, besluitvormende ledenvergadering gepland.

Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk noemt het voorstel in het Reformatorisch Dagblad van vrijdag een sluitstuk van een al jarenlang lopende discussie binnen het VBOK-bestuur. De vraag die als een rode draad door het hele afwegingsproces heenloopt, is volgens hem: Wat maakt ons uniek? „Wat ons betreft, is dat ons hulpaanbod. Daarin zoeken wij nadrukkelijk de balans tussen twee waarden: de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven en de keuzevrijheid van de vrouw”, zegt Zoutendijk.

De bestuurder benadrukt dat Siriz voortdurend het verwijt wordt gemaakt de positie waarin onbedoeld zwangere vrouwen verkeren te misbruiken voor het eigen ideële doel. „Doorgaan op de ingeslagen weg zou betekenen dat ons bestaansrecht, zowel maatschappelijk als politiek, voortdurend ter discussie gesteld blijft worden. We moeten duidelijkheid geven. Vandaar deze stap.”