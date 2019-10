Bestuur Haga Lyceum blijft aan

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam blijft voorlopig zitten. Directeur-bestuurder Soner Atasoy schrijft in een brief aan verantwoordelijk minister Arie Slob dat het niet is gelukt de taken over te dragen aan een interim-bestuurder binnen de gestelde tijd. De deadline hiervoor verliep donderdag om 12.00 uur.

Slob kondigde dinsdag aan dat als het bestuur blijft zitten hij de financiering van de islamitische middelbare school per 1 december stopzet. Aanvankelijk had de beoogde interim-bestuurder Marcel Heuver al voor dinsdag in functie moeten zijn, maar de school gaf toen aan dat er meer tijd nodig was. Heuver is geen moslim en daarom moeten de statuten worden aangepast. Slob gaf het Haga daarop nog twee dagen extra de tijd, wat volgens Atasoy niet genoeg is.