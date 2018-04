Bestuur erewacht Waalsdorp: iedereen welkom

Iedereen „met het hart op de goede plaats” is welkom om in de erewacht te staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Dat laat het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp zondag weten. Afgelopen week ontstond ophef nadat uit de notulen van de vereniging was gelekt dat dikkerds niet meer in de erewacht mochten staan. Er waren klachten over hun postuur binnengekomen.

„Wij zijn daar niet goed mee omgegaan”, zegt voorzitter Vincent Gaal. „Wij zijn de laatsten om mensen uit te sluiten. Van oudsher willen wij juist dat onze erewacht een afspiegeling is van de maatschappij.” Het bestuur zegt de commotie te betreuren en hoopt dat die geen negatieve invloed zal hebben op de stille tocht op 4 mei.

De klachten waren volgens secretaris Wendy Broer afkomstig uit eigen gelederen en moesten eerder worden gezien als waarschuwing: ‘Kijk uit dat je niet te dik wordt, anders pas je niet meer in de overall die de erewacht draagt’. De overalls zijn er tot confectiemaat 60, „een flinke maat”, zei Broer vrijdag.