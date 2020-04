Bestuur DENK treedt na oproep Azarkan niet terug

Het bestuur van DENK met Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk als voorzitter blijft zitten. Fractievoorzitter Farid Azarkan vroeg het bestuur eerder deze week terug te treden om zo de crisis in de partij te bezweren.

In een verklaring aan de leden laat het bestuur weten niet op het verzoek in te gaan en dat het „voorlopig” de werkzaamheden voortzet. Het bestuur gaat „onafhankelijke personen aanstellen om het bestuur de komende tijd te ondersteunen en te bemiddelen” in de ruzie. Ook wil het een onafhankelijk onderzoek naar de ruzie laten doen.

Op een algemene ledenbijeenkomst op 6 juni zal openheid van zaken worden gegeven, aldus het bestuur. „Tot die tijd zullen wij als bestuur ons uiterste best doen om verschillen weer op één lijn te krijgen en te komen tot rust.”

Deze week brak een crisis uit in de partij nadat HP/De Tijd had gemeld dat Tunahan Kuzu vorige maand was teruggetreden als politiek- en fractieleider om een buitenechtelijke relatie en „grensoverschrijdend gedrag”. Kuzu ontkende dat laatste ten stelligste.

Een paar dagen beschuldigde Kuzu zijn fractiegenoot Öztürk van „broedermoord” en „chantage”, omdat die de buitenechtelijke relatie zou hebben gebruikt om hem onder druk te zetten. Öztürk gebruikte de kwestie volgens Kuzu om hem „politiek te lynchen”.

Azarkan pleitte woensdag voor een interim-bestuur zodat hij de partij uit de crisis kon leiden. Volgens hem kan het bestuur de partij niet uit de crisis halen omdat het onderdeel is van de ruzie.