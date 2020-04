Bestuur DENK schuift bemiddelaar naar voren

Het bestuur van DENK wil dat professor Tom Zwart gaat bemiddelen in de hoogoplopende ruzie die in de partij is uitgebroken. Fractieleider Farid Azarkan en lokale afdelingen willen dat het bestuur en voorzitter Selçuk Öztürk aftreden. Dat weigert het bestuur.

Zwart zou ook onderzoek moeten doen naar het conflict. Azarkan vindt het geen goed idee dat het bestuur zelf onderzoek zou doen. Dat kan volgens hem niet omdat Öztürk betrokken is bij het conflict. Ook de andere hoofdrolspeler, Tunahan Kuzu, verzet zich tegen dat plan.

Volgens een verklaring van het bestuur is Zwart „één van de onafhankelijke personen, die bereid zijn om te bemiddelen” in de ruzie. Zwart is hoogleraar cross-cultureel recht aan de Universiteit van Utrecht.

Kuzu trad vorige maand af als partijleider. Deze week kwam naar buiten dat een buitenechtelijke relatie hiermee te maken had. Volgens Kuzu had Özturk de kwestie gebruikt om hem „ten val te brengen”.