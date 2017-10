Bestseller Judas wordt televisieserie in VS

De bestseller Judas van Astrid Holleeder wordt een Amerikaanse televisieserie. De entertainmentwebsite Deadline meldt dat de rechten van het boek, dat in Nederland het bestverkochte boek van 2016 was, zijn verkocht aan productiemaatschappijen Atlas Entertainment en Amblin Television.

„Judas is een echt aangrijpend waargebeurd verhaal met waanzinnige personages die van de pagina’s springen, een intens familiedrama en een emotioneel en persoonlijk inkijkje”, zeiden Darryl Frank en Justin Falvey van Amblin. „Toen we van Astrids verhaal hoorden, zagen we onmiddellijk de potentie voor een mooie televisieserie”, aldus Charles Roven en Richard Suckle van Atlas. Atlas produceerde met Wonder Woman een van de hitfilms van dit jaar.

Het is nog niet bekend wanneer de serie in productie gaat en wordt uitgezonden. De Engelstalige versie van het boek verschijnt in het voorjaar van 2018 in de Amerikaanse boekenwinkels.