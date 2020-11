„Bestrijding corona in regio Rijnmond vraagt maatwerk”

De regio Rijnmond wil met het kabinet in gesprek over regionale maatregelen om het hoge aantal coronabesmettingen verder te laten afnemen. Dat zei burgemeester Cor Lamers van Schiedam maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad in Utrecht.

Rotterdam en omgeving zijn koploper wat betreft het rondwaren van het virus en Lamers betreurt het dat de strengere regels die voor twee weken golden, donderdag weer worden versoepeld. „Ik snap dat hierover voor het hele land afspraken zijn gemaakt, maar in de Rotterdamse regio hadden die maatregelen nog best even mogen doorlopen.” Het aantal besmettingen daalt licht, maar die daling lijkt zich volgens hem te stabiliseren. „Laten we alstublieft niet verder afschalen. Dan wordt mijn bezorgdheid nog groter.”

Volgens zijn collega Wouter Kolff van Dordrecht „blijft alertheid geboden.” „Ik ben vooral voor duidelijkheid en daarom niet voor een extra regionale aanpak. De gedeeltelijke lockdown moet wat mij betreft wel blijven. De cijfers in Zuid-Holland-Zuid zijn nog steeds te hoog.”

Carbidschieten

Acht regio’s in het land gaan deze week om de tafel om tot gezamenlijke carbidafspraken te komen. „Zij willen hierin één lijn trekken”, zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond. Het gaat onder meer om Noord-Holland-Noord en streken in het oosten, zoals IJsselland. De regio’s willen maatregelen omdat er „een run op melkbussen en carbid” is ontstaan sinds duidelijk werd dat het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden is. „Het is levensgevaarlijk om op een ongecontroleerde manier, door mensen die er geen verstand van hebben, carbid te gaan afsteken”, waarschuwt Bruls. Burgemeester Kolff van Dordrecht heeft de knalstof binnen de stadsgrenzen verboden. „Het is heel onverstandig om in een verstedelijkt gebied hiermee te schieten.” Theo Wetering van Tilburg: „Nooit gedacht dat ik me in Brabant met carbid zou moeten bezighouden.”