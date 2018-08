Bestrijder ‘fietsjungle’ verliest geding

Oud-advocaat Frank Bakker, bestrijder van fietsoverlast in de Amsterdamse binnenstad, heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen de Staat verloren. Met de procedure wilde Bakker de overheid dwingen de talrijke verkeersovertredingen van fietsers strenger aan te pakken. Handhavers moeten keuzes maken, oordeelt de rechter. Dat verkeersdelicten niet hoog op de handhavingsladder staan, zal Bakker moeten accepteren.

Nadat Bakker eerder bot had gevangen in een rechtszaak met dezelfde inzet tegen de burgemeester van Amsterdam, besloot hij minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus te dagvaarden. Die ontkent niet dat de Amsterdamse fietser de regels nogal eens aan zijn laars lapt en dat dat irritant kan zijn, aldus de rechter in zijn woensdag gewezen vonnis. De frustraties van Bakker (77) zijn derhalve begrijpelijk, maar het is niet aan de minister om te bepalen waar Amsterdam zijn beperkte politiecapaciteit op inzet. Die beleidsvrijheid komt de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van politie toe. Over dat beleid heeft de rechter niet veel te zeggen.