Bestellingen MediaMarkt dagen vertraagd

Wie via internet een bestelling had gedaan bij MediaMarkt, moet erop rekenen dat het bestelde product met drie tot vijf dagen vertraging wordt geleverd. Dat meldt het elektronicaconcern desgevraagd. Het oponthoud is het gevolg van een inbraak bij het distributiecentrum van MediaMarkt in Nieuwegein.

Volgens een woordvoerster zijn klanten met lopende bestellingen op de hoogte gebracht. Mensen die snel een product willen hebben, moeten naar de fysieke winkels van MediaMarkt, omdat die werken met een eigen voorraad, aldus de woordvoerster.

Bij de inbraak in het distributiecentrum aan het Inundatiedok, waarin behalve MediaMarkt ook andere bedrijven zitten, zijn volgens de politie veel waardevolle spullen weggenomen, zoals mobiele telefoons, tablets en laptops.