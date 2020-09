Bestelfraude bij webwinkels deels aangepakt

Verschillende webwinkels hebben de Consumentenbond beloofd suggesties op te volgen voor een betere bescherming van klanten tegen bestelfraude. Klanten van vijf populaire webwinkels zijn volgens de bond niet goed beschermd tegen bestelfraude met gelekte of geraden wachtwoorden, zo wordt gesteld na een steekproef van de Consumentenbond bij dertig webwinkels.

Criminelen kunnen met geraden of gestolen wachtwoorden bestellingen doen, bezorgadressen veranderen en gebruik maken van de mogelijkheid om achteraf te betalen. De gedupeerde klant krijgt dan thuis geen pakje, maar wel de factuur. Om dit te verhinderen is het bij veel webshops niet mogelijk achteraf te betalen indien de bestelling op een ander adres moet worden bezorgd. Of ze bieden een tweetraps betaalmethode aan waarvoor een extra wachtwoord nodig is.

Volgens de Consumentenbond ontbrak bij de webwinkels van bol.com, Bonprix, Plein, Wehkamp en Zalando een dergelijke beveiliging en is bestelfraude mogelijk. Bij Bonprix en Plein konden fraudeurs klantgegevens aanpassen en zo de bevestiging van bestellingen ongemerkt omleiden naar een ander e-mailadres. Bij bol.com, Wehkamp en Zalando bleek het voor fraudeurs niet mogelijk het e-mailadres aan te passen. Klanten van deze drie winkels ontvangen na een bestelling nu een bevestigingsmail en kunnen daardoor zien of die correct is.

De bond zegt de huidige beveiligingsmaatregelen van deze webwinkels niet voldoende te vinden. In oktober wordt gecontroleerd of de toegezegde maatregelen inderdaad zijn ingevoerd.