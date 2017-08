Bestelbusje weggehaald op Mijnsherenlaan

Het busje dat in Rotterdam door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd onderzocht, is weggehaald van de Mijnsherenlaan. Een politieagent is rond 23.00 uur met de witte bestelbus weggereden. De afzettingen op de Mijnsherenlaan zijn weggehaald.

Eerder op de avond hield de politie de Spaanse bestuurder van het busje met gasflessen aan. Agenten hadden de bestelwagen met Spaans kenteken heen en weer zien rijden door de Rotterdamse straat.

De politie meldde op twitter dat de hulpdiensten ter plaatse klaar zijn, maar dat het onderzoek „vanzelfsprekend verder gaat”.