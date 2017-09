Bestelbus vol xtc-afval achtergelaten

De brandweer is maandagavond uitgerukt naar Roosteren waar een grote hoeveelheid vermoedelijk xtc-afval is gedumpt. Volgens een woordvoerder van de brandweer hebben onbekenden er een bestelbus achtergelaten die vol gestouwd is met vaten. Enkele vaten lekken.

De bus is achtergelaten langs de Maaseikerweg bij het Limburgse dorp. Het voertuig heeft geen kentekenplaten. Dat kan er volgens de woordvoerder op wijzen dat het gestolen is. Specialisten van de brandweer proberen de lekkage te stoppen.

In Limburg en Brabant wordt met de regelmaat van de klok drugsafval gedumpt, vaak in de natuur. De gemeenten draaien vervolgens op voor de schoonmaak en de kosten.