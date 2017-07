Beste strandtent staat op Vlieland

’t Badhuys op Vlieland is donderdag uitgeroepen tot de beste strandpaviljoen van Nederland. De horecaonderneming ging afgelopen april open en werd helemaal opnieuw gebouwd. Het publiek en vakjury prezen unaniem „het moderne interieur met industriële elementen, het duurzame karakter, de aandacht voor een schone omgeving en de goede service.”

Paal 14 uit Katwijk werd gekozen tot de beste nieuwkomer. Eigenaar Mark Grimbergen nam het stokje van zijn vader over en opende dit jaar een nieuw paviljoen dat het hele jaar open is. Sjoerd op Ameland is volgens de jury de meest duurzame strandtent van dit jaar.

Het gaat volgens de organisatie van de verkiezing goed met de Nederlandse strandhoreca. Dit jaar groeide het aantal strandpaviljoens tot 322. Voor het eerst is het aantal permanente paviljoens hoger dan de seizoensgebonden ondernemingen.

De verkiezing wordt georganiseerd door Strand Nederland en ondersteund door Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland, NBTC Holland Marketing en horecavakblad Entree. Naast de vakjury beoordeelt ook het publiek de paviljoens.