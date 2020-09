Beste Nederlandse universiteiten iets gedaald op ranglijst

De hoogst beoordeelde Nederlandse universiteiten zijn iets gedaald op de ranglijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education. In de top-100 van de World University Rankings staan net als vorig jaar zeven universiteiten uit ons land. Die van Wageningen behoudt de hoogste notering, maar daalt wel drie plaatsen, van 59 naar 62 in de woensdag verschenen publicatie.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is de Nederlandse nummer twee van de lijst. Dit jaar staat de UvA op plaats 66, vorig jaar nog op 62. Daarachter volgen de universiteit van Leiden (plaats 70, vorig jaar 67), de Erasmus Universiteit Rotterdam (72, vorig jaar 69), Universiteit Utrecht (75, zelfde als vorig jaar), TU Delft (78, vorig jaar gedeeld op 67) en de Rijksuniversiteit Groningen (80, vorig jaar 73).

Wereldwijde koploper op de lijst blijft de Universiteit van Oxford. Tweede is het Amerikaanse Stanford, dat is opgeklommen van de vierde plaats. Daarna volgen nog drie Amerikaanse instellingen: Harvard, California Institute of Technology (Caltech) en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cambridge staat dit jaar op plaats zes, drie plaatsen lager dan in de vorige editie.

De lijst van Times Higher Education geldt als een van de belangrijkste internationale ranglijsten waarin de prestaties van universiteiten worden beoordeeld. Meer dan 1500 instellingen worden doorgelicht op hun onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en internationale positionering. In de academische wereld hebben 22.000 mensen vragenlijsten ingevuld en van 13,6 miljoen publicaties zijn de citaten geïnventariseerd.