Beste gebouw van Nederland staat in Breda

Het stationsgebouw van Breda van architect Koen van Velsen is vrijdagmiddag uitgeroepen tot het beste gebouw van 2017. Opdrachtgevers van het gebouw zijn ProRail, NS Stations en gemeente Breda. Dit meldt de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Het ontwerp is bijzonder door de vernieuwende ideeën van de architect zoals woningen in het stationsgebouw en een parkeergarage op het dak. Het gebouw voegt een stukje stad aan het stationsgebied toe. „Het station voelt als een gebouw waaromheen nog zoveel meer kan ontstaan. Partijen worden uitgedaagd om, net als in dit project, over hun schaduw heen te springen, en meer samen te werken”, aldus de jury.

De jury heeft voor deze twaalfde editie gekozen uit 113 inzendingen. Lange tijd lag in de beoordeling van de gebouwen de focus op esthetiek, nu is er een verschuiving naar het maatschappelijk belang en welke meerwaarde de architect kan bieden aan de samenleving en opdrachtgever.

Vorig jaar won de ondergrondse parkeergarage aan het strand van Katwijk.