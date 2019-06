„Best lastig om netjes te eten als je niets ziet”

Lekker eten en ondertussen in het volledige duister beleven hoe mensen met een visuele beperking een culinair driegangendiner ervaren. Dat is het concept van ”Dineren in het donker”. Deze maand bestaat de activiteit tien jaar.

Expertise-organisatie Bartiméus en hotel-restaurant Oud London in Zeist serveren vrijwel elke maand drie diners in het donker. „Volgens ons een goede manier om je bewust te worden van de wereld van mensen die slechtziend of blind zijn”, zegt coördinator Roelanda van der Lee.

Wat moet ik me erbij voorstellen?

„De eetzaal is helemaal donker. De vrijwilligers die bedienen hebben nachtkijkers op. De borden zijn mooi opgemaakt. Na afloop tonen we daar foto’s van.

Bijna altijd is er iemand met een visuele beperking aanwezig. Ik kan veel vertellen over hoe het is om blind of slechtziend te zijn, maar het maakt meer indruk als iemand er uit eigen ervaring over spreekt.”

Wie komen er eten?

„Een enkeling doet mee voor de lol, de meesten zijn echt geïnteresseerd. Voor elke laatste vrijdag van de maand is er een open inschrijving. Mensen komen met z’n tweetjes, met z’n vieren, met een groepje van zeven. Voor 57,50 euro per persoon krijgen ze een welkomstdrankje, een luxe driegangendiner, twee consumpties en koffie of thee na.

Reserveren kan via de website dinereninhetdonker.nl. Tot september zijn we volgeboekt. Daarnaast ontvangen we tweemaal per maand groepen tot 35 personen. Vaak gaat het dan om bedrijfsuitjes.”

U at ook weleens mee, neem ik aan. Hoe was dat?

„Ik had twee keer geholpen in de bediening en wist enigszins hoe het ging. Maar toen ik zelf meeat, kreeg ik veel happen lucht naar binnen, wist ik niet hoe ik mijn mes moest vasthouden en hoe hard ik moest praten om mensen tegenover me te bereiken. Je mist gezichtsuitdrukkingen.

Het is best ingewikkeld om netjes te blijven eten als je niets ziet. Je bent geneigd om je neus naar je bord te brengen of het bord op te tillen en zo het eten naar binnen te schuiven. Sommige gasten gaan met de handen eten. Mensen die slechtziend of blind zijn kunnen dat in een gewoon restaurant niet doen. Die beseffen dat anderen hen wel kunnen bekijken.”

Wat zijn de reacties?

„Gasten zeggen dat ze zich ineens heel goed realiseren dat dineren voor mensen met een visuele beperking echt anders is. We laten ook raden wat er op het menu stond. Sommigen blijken in het donker heel goed te kunnen proeven. Anderen zeggen: ik heb heerlijk gegeten, maar geen idee wat het was.”