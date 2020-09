Besmettingen en opnames nemen toe

De afgelopen zeven dagen zijn 19.326 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 13.471 nieuwe gevallen, dus het aantal is opnieuw met ongeveer de helft gestegen.

Het aantal ziekenhuisopnames nam ook toe. Verpleegafdelingen namen 501 coronapatiënten op, tegen 350 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 53 naar 100. De afgelopen drie dagen belandden 125 mensen in een ziekenhuis: gemiddeld 41,7 per dag. Dat is boven de zogenoemde signaalwaarde van de overheid.

Het RIVM kreeg vorige week 102 meldingen van sterfgevallen. Van hen stierven 51 in de afgelopen week. De jongste overledene was 45, de oudste 95.

In de update van vorige week meldde het RIVM 33 sterfgevallen, van wie er 19 in de voorgaande week stierven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 117.551 besmettingen vastgesteld. Dat is een toename van 3011 ten opzichte van maandag, de grootste stijging in 24 uur tijd. Het aantal besmettingen stijgt het snelst in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Zeeland en Zuid-Limburg kennen de minste meldingen.

Het zijn nog steeds vooral twintigers die het virus oplopen. Besmettingen vonden de afgelopen week in bijna drie op de vijf gevallen thuis plaats. Het aantal mensen dat besmet raakte als gevolg van het bezoeken van een religieuze bijeenkomst, koor of uitvaart is met elk 4 verwaarloosbaar. Vanaf 6 juli zijn slechts 54 besmettingen te herleiden tot een religieuze bijeenkomst. Dat is 0,3 procent van alle bekende besmettingen.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, daalde een heel klein beetje: van 1,33 naar 1,27. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo’n 127 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 161 mensen aansteken. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller.