Besmetting vleeswaren met listeria eist vier levens

Drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Ook heeft een vrouw er een miskraam door gehad, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Twintig mensen, onder wie de drie doden en de zwangere vrouw met een miskraam, raakten de afgelopen twee jaar besmet met de bacterie via de vleeswaren. Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoorden de bron van de besmetting samen op.

Het RIVM zag een bepaald type listeria voorkomen bij meerdere patiënten. Het RIVM nam daarop contact op met de NVWA om dit te vergelijken met DNA-gegevens uit hun voedsel- en bedrijfsbemonstering. Dit kwam bij één monster overeen, waarna de NVWA vervolgonderzoek deed.

„Op dit moment is zo goed als zeker dat de bron hiermee gevonden is”, aldus het RIVM. De toegepaste techniek kan pas sinds kort worden ingezet, stelt het instituut. „Zonder deze techniek was het niet mogelijk geweest om deze bron met de patiënten in verband te brengen.” Donderdag werd bekend dat vleeswarenproducent Offerman bepaalde vleeswaren, die zijn gesneden en verpakt in de fabriek in Aalsmeer, terugroept uit de winkels omdat er listeria-bacteriën in kunnen zitten. Offerman heeft de vleeswaren geleverd aan Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie. Jumbo heeft besloten om ongeveer 130 soorten vleeswaren uit de schappen te halen.