‘Besmetting operatiepersoneel Zuyderland gebeurde niet op ok’

De besmetting met het coronavirus van operatiepersoneel van Zuyderland Medisch Centrum is waarschijnlijk niet op de operatiekamers gebeurd. Dat zei David Jongen, bestuursvoorzitter van het Limburgse ziekenhuis vrijdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Donderdag meldde 1Limburg dat ongeveer twintig medewerkers, onder wie drie chirurgen, vorige week besmet zijn geraakt. Eén van de chirurgen ligt op de eigen ic. Een woordvoerder van het ziekenhuis zei dat in totaal 33 mensen besmet zijn geraakt.

Waar het operatiepersoneel besmet is geraakt, is volgens Jongen onduidelijk. Beter beschermd zijn dan op de ok kan bijna niet, zegt hij. „Het zal dan ook niet op de ok zijn gebeurd. We hebben contactonderzoek gedaan, maar daar komt geen eenduidige bron uit naar voren.”

Omdat er mensen ziek werden en het coronavirus onder de leden bleken te hebben, is heel uitvoerig getest. Uit ongeveer 180 testen zijn deze twintig medewerkers gekomen, aldus Jongen. „Gelukkig hebben we sinds een dag of vijf, zes geen positieve mensen meer getest”, voegde hij toe.

„We zijn erg geschrokken”, zei een woordvoerder van het ziekenhuis vrijdag. „Opnieuw blijkt hoe snel het virus om zich heen kan grijpen zonder dat we weten hoe het hier binnen is gekomen.” Het ziekenhuis heeft ook alle patiënten getest die tijdens de uitbraak onder behandeling waren. Ze bleken allen negatief en hadden het virus dus niet opgelopen.

Het ziekenhuis heeft nu twee van de negentien ok’s gesloten, omdat er onvoldoende personeel is. De behandelingen die zijn uitgesteld, zijn behandelingen waarbij mensen geen risico’s lopen. Vrijdagmiddag wordt beslist of de ok’s weer open kunnen.

Het ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Heerlen en Geleen, heeft de infectiepreventiemaatregelen verder opgeschaald, zegt Jongen. „Ook als er nu pauze is op de ok, draagt iedereen een mondkapje. Dat was twee weken geleden niet zo.”