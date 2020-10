‘Besmette zorgmedewerkers gevraagd om toch te werken’

Zorgmedewerkers die besmet zijn met het coronavirus, maar slechts milde klachten hebben, worden soms gevraagd om toch te komen werken. Dat zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

„We horen dit van onze achterban. En het gebeurt overal, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en de ggz”, aldus Merlijn. De reden is het enorme ziekteverzuim in de zorg. „Er is al een groot personeelstekort en de vraag naar zorg neemt alleen maar toe.”

Hoe vaak het precies voorkomt, is niet bekend. Volgens Merlijn krijgt de vakbond regelmatig vragen van bezorgde zorgmedewerkers met corona over wat de gevolgen zijn als ze weigeren te gaan werken.