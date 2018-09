Besluit over lot dieren Oostvaardersplassen

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland nemen naar alle waarschijnlijkheid dinsdag een besluit over het lot van ruim 1100 edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat daar veel te veel dieren leven en dat er ruim 1100 weg moeten heeft de provincie al besloten, maar de vraag is hoe dat gaat gebeuren.

Voor de konikpaarden lijkt elders plek te zijn. Maar edelherten laten zich veel minder makkelijk vangen dan paarden. Volgens deskundigen wordt dat een ingewikkelde en kostbare operatie, die de dieren erg veel stress bezorgt. GS hebben deskundigen nog eens op papier laten zetten of vangen en verplaatsen een optie is.

Andere wetenschappers hebben onderzocht of anticonceptie een mogelijkheid is. Het overschot aan herten sterft dan vanzelf uit. Dat gaat wel een tijd duren, terwijl ingrijpen in de Oostvaardersplassen liefst nog voor de komende winter geregeld moet zijn. Volgens de commissie Van Geel, die voor Flevoland advies uitbracht over de toekomst van de Oostvaardersplassen, is afschot van de herten de enige uitvoerbare mogelijkheid.

Het is onduidelijk wanneer gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer kan beginnen met het verwijderen van dieren uit het gebied. Er lopen al twee procedures over de status van het wild in het gebied. Tegen het komende provinciale besluit over het lot van de dieren kan ook nog bezwaar worden gemaakt.