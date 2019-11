‘Besluit natuurvergunning Formule 1 rammelt’

Het besluit van de provincie Noord-Holland om een natuurvergunning af te geven voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort rammelt volgens natuurclubs aan alle kanten. Milieuorganisatie MOB en Stichting Duinbehoud vrezen voor de gevolgen van de stikstofuitstoot die het evenement met zich meebrengt in het naastgelegen beschermde natuurgebied. De twee organisaties vroegen in een kort geding bij de rechtbank in Haarlem onder meer om een schorsing van het besluit voor de vergunning. De uitspraak volgt vrijdagmiddag.

De natuurorganisaties vinden dat de vergunning veel te snel is verleend en zetten grote vraagtekens bij de berekeningen over de stikstofuitstoot waar het besluit op is gebaseerd. Volgens de advocaat van de provincie heeft dit onderzoek juist aangetoond dat sprake is van een reductie van gevolgen van stikstofuitstoot en is de vergunning juist „winst voor de natuur”.