Besluit natuurgebied Haringvliet moet over

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over het Natura 2000-gebied Haringvliet. De Raad van State heeft een eerder besluit om de Leenheerenpolder buiten dat gebied te houden naar de prullenbak verwezen.

Natura 2000-gebieden zijn beschermde Europese natuurgebieden. Het eerdere besluit de Leenheerenpolder buiten het Natura 2000-gebied Haringvliet te houden is volgens de Raad van State gebaseerd op een ongeldig besluit van de Europese Commissie. Die besloot eerder de lijst met gebieden die Natura 2000-gebied moeten worden, aan te passen. Daardoor hoorde de Leenheerenpolder niet meer bij het Natura 2000-gebied Haringvliet en hoefde de staatssecretaris de polder niet meer als Natura 2000-gebied aan te wijzen.

De Vereniging Hoekschewaards Landschap vond dit onterecht en stapte naar de Raad van State. Die vroeg het Europese Hof van Justitie of het besluit van de Europese Commissie wel in overeenstemming was met de Europese Habitatrichtlijn. In oktober oordeelde het hof dat het besluit ongeldig was.