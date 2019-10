‘Besluit Krikke is begrijpelijk en moedig’

In Den Haag is met begrip gereageerd op het vertrek van burgemeester Pauline Krikke (VVD). De politieke partijen snappen haar besluit en noemen het „moedig”.

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag / Groep de Mos spreekt van een logische stap. „Goed dat ze gehoor geeft aan onze oproep om te vertrekken. We bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.” Volgens hem is er nu snel een interim burgemeester nodig met een breed draagvlak onder de Hagenaars en Hagenezen.

Fractievoorzitter Hanneke van der Werf van D66 Den Haag noemt de beslissing van Krikke „begrijpelijk”, gelet op het kritische rapport. „Het debat moet gaan over de toekomst van de stad. Ze gaf aan met hart en ziel burgemeester te zijn geweest, dat hebben wij ook zo ervaren.”

De PvdA laat weten begrip te hebben voor haar keuze. Fractievoorzitter Martijn Balster meldt op Twitter dat de stad Pauline gaat missen. „Ze is in korte tijd uitgegroeid tot een geliefde burgemeester die zich vol passie en overgave liet zien in elke wijk van Den Haag.”

Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks spreekt van een „moedig maar onvermijdelijk besluit”. „Ondanks haar betrokkenheid en inzet voor onze stad is er te veel fout gegaan bij de afgelopen jaarwisseling om nu nog voldoende gezag te hebben.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft „respect” voor de beslissing van Krikke.

Raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid noemt het aftreden „een persoonlijk drama dat je niemand gunt”. Hij noemt haar beslissing onvermijdelijk.